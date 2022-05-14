Агент Малкома и Клаудиньо прокомментировал будущее бразильцев в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, не знает, останутся ли его клиенты в петербургском клубе.

«По-прежнему слишком рано говорить об этом. Еще ничего не понятно и пока не знаю, когда наступит ясность по этому поводу», – сказал агент.

Контракт Малкома с «Зенитом» действует до 2024 года, Клаудиньо – до 2026 года.

Команду отстранили от участия в еврокубках на следующий сезон.

Петербуржцы в 4-й раз подряд выиграли РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?