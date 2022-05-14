Перишич близок к переходу из «Интера» в «Челси»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич, вероятно, продолжит карьеру в Англии.

«Челси» уже достиг предварительной договоренности с 33-летним футболистом, который через полтора месяца станет свободным агентом.

Хорват просил у действующего клуба зарплату в размере 6 миллионов евро в год, но ему предложили только 4,5 миллиона, поэтому он решил уйти.

В этом сезоне Перишич забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 47 матчах.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?