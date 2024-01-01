Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
2 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

Перишич близок к переходу из «Интера» в «Челси»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич, вероятно, продолжит карьеру в Англии.

«Челси» уже достиг предварительной договоренности с 33-летним футболистом, который через полтора месяца станет свободным агентом.

Хорват просил у действующего клуба зарплату в размере 6 миллионов евро в год, но ему предложили только 4,5 миллиона, поэтому он решил уйти.

  • В этом сезоне Перишич забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 47 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
32-летний Аспиликуэта перейдет в «Барселону» (AS) 1
Где смотреть «Челси» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок Англии 14 мая
«Челси» объявил о заключении спонсорского контракта c криптовалютной компанией
Источник: Sport Mediaset

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:35
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11