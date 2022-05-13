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Аршавин: «Спартак» спасет сезон, если выиграет Кубок России»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался перед матчем 29-го тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком».

«Зенит» будет играть в оптимальном составе, приедет спокойно – ничего не давит. Позиция от результата не изменится. Для «Спартака» этот матч был бы важнее, если бы не вышли в финал кубка. Престижно выиграть в таком матче, особенно для «Спартака», но главный их матч впереди. За этот матч, даже если проиграют, их никто не осудит – если выиграют финал.

Победой над «Зенитом» «Спартак» не спасет сезон, а победой в кубке – спасeт», — сказал Аршавин в эфире канала «Матч Премьер».

  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 15 мая.
  • В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» 7:1.
  • 29 мая в финале Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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13.05.2022 23:02
Комментарии1
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    Рейтинг: +29

    Salt-N-Pepa 58 минут назад

    Ваноли физрук, спартак рабы

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