Аршавин: «Спартак» спасет сезон, если выиграет Кубок России»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался перед матчем 29-го тура РПЛ между петербуржцами и «Спартаком».

«Зенит» будет играть в оптимальном составе, приедет спокойно – ничего не давит. Позиция от результата не изменится. Для «Спартака» этот матч был бы важнее, если бы не вышли в финал кубка. Престижно выиграть в таком матче, особенно для «Спартака», но главный их матч впереди. За этот матч, даже если проиграют, их никто не осудит – если выиграют финал.

Победой над «Зенитом» «Спартак» не спасет сезон, а победой в кубке – спасeт», — сказал Аршавин в эфире канала «Матч Премьер».

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 15 мая.

В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» 7:1.

29 мая в финале Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо».

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