Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

Каррера не прилетит на финал Кубка России из-за семейных проблем

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не сможет посетить финальный матч Кубка России против «Динамо».

«Я бы с радостью приехал на финал Кубка России в Москву, но из-за семейных проблем, к сожалению, не смогу присутствовать», – сообщил Каррера.

  • Команды разыграют Кубок страны 29 мая в «Лужниках».
  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Каррера: «У «Спартака» есть все для победы над «Зенитом» 8
Каррера: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России. Они очень близки к этому» 1
Каррера: «Никогда не слышал, что «Глушаков – это похороны». Но он настоящий капитан» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:52
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2156

    Беспонтий 29 минут назад

    мвд рф намекнул про бесполезные полёты

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11