Каррера не прилетит на финал Кубка России из-за семейных проблем

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не сможет посетить финальный матч Кубка России против «Динамо».

«Я бы с радостью приехал на финал Кубка России в Москву, но из-за семейных проблем, к сожалению, не смогу присутствовать», – сообщил Каррера.

Команды разыграют Кубок страны 29 мая в «Лужниках».

Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

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