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«Арсенал» получит поддержку от губернатора в следующем сезоне, даже если вылетит в ФНЛ

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о будущем команды.

«Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.

Состоялся достаточно продолжительный, конструктивный и обстоятельный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определенные претензии. Это абсолютно логично в сегодняшней турнирной ситуации.

Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора.

Сейчас все силы необходимо направить на достижение максимального результата в предстоящих матчах чемпионата. Нужно сделать все, чтобы оставить команду в РПЛ», — заявил Аджоев.

  • «Арсенал» идет на последнем месте в РПЛ.
  • Отставание от зоны стыковых матчей – 4 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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