«Арсенал» получит поддержку от губернатора в следующем сезоне, даже если вылетит в ФНЛ

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о будущем команды.

«Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.

Состоялся достаточно продолжительный, конструктивный и обстоятельный разговор, во время которого мы услышали и справедливую критику, и определенные претензии. Это абсолютно логично в сегодняшней турнирной ситуации.

Вместе с тем было получено подтверждение, что при любом развитии событий клуб не будет брошен и получит в следующем сезоне поддержку со стороны губернатора.

Сейчас все силы необходимо направить на достижение максимального результата в предстоящих матчах чемпионата. Нужно сделать все, чтобы оставить команду в РПЛ», — заявил Аджоев.

«Арсенал» идет на последнем месте в РПЛ.

Отставание от зоны стыковых матчей – 4 очка.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?