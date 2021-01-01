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Андрей Мостовой: «После дебюта за сборную России получил жeсткий пихач от мамы»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что мама была недовольна его дебютом за сборную России.

«Психолога у меня нет. Но мой главный критик – это моя мама, она очень сильно мне помогает. Не говоря уже о таких простых вещах, когда в нужный момент она может как похвалить, так покритиковать.

Например, после моего дебюта за сборную в матче со Швецией получил от неe сильный пихач. Вроде, в том матче я не феерил, сыграл нормально – но мама видит и замечает всe», – сказал Мостовой.

  • Хавбек дебютировал за сборную в октябре 2020 года.
  • Сейчас в его активе 1 гол в 10 матчах за национальную команду.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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