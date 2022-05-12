Андрей Мостовой: «После дебюта за сборную России получил жeсткий пихач от мамы»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что мама была недовольна его дебютом за сборную России.

«Психолога у меня нет. Но мой главный критик – это моя мама, она очень сильно мне помогает. Не говоря уже о таких простых вещах, когда в нужный момент она может как похвалить, так покритиковать.

Например, после моего дебюта за сборную в матче со Швецией получил от неe сильный пихач. Вроде, в том матче я не феерил, сыграл нормально – но мама видит и замечает всe», – сказал Мостовой.

Хавбек дебютировал за сборную в октябре 2020 года.

Сейчас в его активе 1 гол в 10 матчах за национальную команду.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?