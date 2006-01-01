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Орлов объяснил, почему Дзюба не нужен «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» пора прекратить сотрудничество с форвардом Артемом Дзюбой.

«Он не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость – один из приоритетов.

Увы, время свое взяло. Он был гениальным для «Зенита»: забивал, отдавал голевые передачи. Он первый, кто нашел общий язык с Халком. Дзюбе хватило футбольного интеллекта, понимания игры, и они прекрасно играли в паре.

Как и сейчас, он выходит и играет с Малкомом, но у того движения уже нет», – сказал Орлов.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года.
  • Интерес к нему проявляет «Црвена Звезда».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Невские новости»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +12327

    playsh 31 минуту назад

    Словно орёл на вершине Кавказа
    Сидит наш Орлов на краю унитаза

    0
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    Рейтинг: +6757

    nik55 35 минут назад

    стух бзюба----так и скажи

    1
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  • ...
    Рейтинг: +10159

    Alekxei Z. 57 минут назад

    У Орлова роль пресс-секретаря Медведева, справляется.

    0
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    Рейтинг: +594

    Suvorov51 1 час назад

    Просто ты Флюгер - Орлов. ты всегда по ветру. пристроился в промгазе как птичка щебечешь что бомжатник самый королевский клуб а бомжатник. то голый. ну по другому дутый. ну а что о щюбе. то пора ему в Арсенал тульский там еще поскрепит

    2
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    Рейтинг: +63730

    portero 1 час назад

    Орлов как "политик", всегда обоснует правильность мнения начальника...

    3
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    Рейтинг: +13485

    Fusballer 2 часа назад

    Поматросили и бросили.

    2
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    Рейтинг: +16150

    paracetamol 2 часа назад

    Успехов Тёме в Сербии!

    1
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    Рейтинг: +2870

    Enter2006 2 часа назад

    Бревно сгнило...

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