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Орлов объяснил, почему Дзюба не нужен «Зениту»

12 мая 2022, 08:16
9

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» пора прекратить сотрудничество с форвардом Артемом Дзюбой.

«Он не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость – один из приоритетов.

Увы, время свое взяло. Он был гениальным для «Зенита»: забивал, отдавал голевые передачи. Он первый, кто нашел общий язык с Халком. Дзюбе хватило футбольного интеллекта, понимания игры, и они прекрасно играли в паре.

Как и сейчас, он выходит и играет с Малкомом, но у того движения уже нет», – сказал Орлов.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года.
  • Интерес к нему проявляет «Црвена Звезда».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Невские новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Enter2006
1652333819
Бревно сгнило...
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paracetamol
1652333841
Успехов Тёме в Сербии!
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Fusballer
1652335790
Поматросили и бросили.
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portero
1652336962
Орлов как "политик", всегда обоснует правильность мнения начальника...
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nik55
1652341775
стух бзюба----так и скажи
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Plyash
1652341997
Словно орёл на вершине Кавказа Сидит наш Орлов на краю унитаза
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Азбука
1652344472
Дзюба может уехать в Сербию или к Черчесову, а Зениту летом нужно искать третьего форварда. Ситуация конца прошлого года не должна повториться. Напомню, что тогда на матч с Динамо у Зенита центр. форварды кончились и пришлось ставить непрофильных игроков.
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моэм
1652345772
Малкома то сравнивать с Артёмом не надо было ... забил то он меньше в два раза Дзюбы ...как говорится Малком неплохой , только ссытся и глухой .... такой же балласт как Ловрен...а как быть с тем , что Артём ещё и лучший в Зените наверху и по системе гол+пас ?
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sir_Alex
1652350236
Орлов разлюбил Дзюбу.
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