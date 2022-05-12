Орлов объяснил, почему Дзюба не нужен «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» пора прекратить сотрудничество с форвардом Артемом Дзюбой.

«Он не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость – один из приоритетов.

Увы, время свое взяло. Он был гениальным для «Зенита»: забивал, отдавал голевые передачи. Он первый, кто нашел общий язык с Халком. Дзюбе хватило футбольного интеллекта, понимания игры, и они прекрасно играли в паре.

Как и сейчас, он выходит и играет с Малкомом, но у того движения уже нет», – сказал Орлов.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Нападающему в августе исполнится 34 года.

Интерес к нему проявляет «Црвена Звезда».

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