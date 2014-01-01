«С днем рождения, маэстро». Игроки «Локомотива» поздравили Семина с днем рождения

Юрий Палыч. Скажу словами Южной трибуны на 16-й минуте матча Локо-Рубин. "Только Семин Юрий Палыч!". Здоровья Вам. Мы знаем что наш клуб в Вашем сердце. А вы в нашем и уже не отделимы от клубной истории. И истории клубных успехов. Кто-то скажет - вот Николич взял кубок тоже. И игра при нем была "не такой". А я напомню как при Николиче нас возил Зенит. И как мы его иногда побеждали, в том числе, в принципиальных матчах при ЮПС. Спасибо Вам за все что было.
Бывшему главному тренеру сборной России Юрию Семину исполнилось 75 лет. Его не забыли поздравить игроки «Локомотива», которые записали видео.
Слова поздравления выразил и генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
- Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».
- Также он выигрывал УПЛ с «Динамо».
- Тренер без работы с прошлого года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?