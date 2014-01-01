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«С днем рождения, маэстро». Игроки «Локомотива» поздравили Семина с днем рождения

Бывшему главному тренеру сборной России Юрию Семину исполнилось 75 лет. Его не забыли поздравить игроки «Локомотива», которые записали видео.

Слова поздравления выразил и генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

  • Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».
  • Также он выигрывал УПЛ с «Динамо».
  • Тренер без работы с прошлого года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4334

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Юрий Палыч. Скажу словами Южной трибуны на 16-й минуте матча Локо-Рубин. "Только Семин Юрий Палыч!". Здоровья Вам. Мы знаем что наш клуб в Вашем сердце. А вы в нашем и уже не отделимы от клубной истории. И истории клубных успехов. Кто-то скажет - вот Николич взял кубок тоже. И игра при нем была "не такой". А я напомню как при Николиче нас возил Зенит. И как мы его иногда побеждали, в том числе, в принципиальных матчах при ЮПС. Спасибо Вам за все что было.

    2
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    Рейтинг: +2023

    Беспонтий 1 час назад

    палыч наше всё
    для всех

    других уж нет таких

    2
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