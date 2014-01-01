«С днем рождения, маэстро». Игроки «Локомотива» поздравили Семина с днем рождения

Бывшему главному тренеру сборной России Юрию Семину исполнилось 75 лет. Его не забыли поздравить игроки «Локомотива», которые записали видео.

Слова поздравления выразил и генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».

Также он выигрывал УПЛ с «Динамо».

Тренер без работы с прошлого года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?