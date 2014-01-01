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Лещук – о весенних поражениях «Динамо»: «В мире тяжело – тяжело и в футболе»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал последние результаты команды в чемпионате России. Он связал их с внешней ситуацией.

«Почему у нас тяжелая весна в РПЛ? В целом в мире все тяжело, поэтому тяжело было и в футболе», – сказал игрок.

  • У «Динамо» 3 подряд поражения в РПЛ.
  • Команда идет в таблице 2-й.
  • Ближайший соперник – «Локомотив».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +219

    Slavan62 2 часа назад

    Ну у вас тяжело не стало. Это у работяг проблемы.

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