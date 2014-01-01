Лещук – о весенних поражениях «Динамо»: «В мире тяжело – тяжело и в футболе»

Ну у вас тяжело не стало. Это у работяг проблемы.
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал последние результаты команды в чемпионате России. Он связал их с внешней ситуацией.
«Почему у нас тяжелая весна в РПЛ? В целом в мире все тяжело, поэтому тяжело было и в футболе», – сказал игрок.
- У «Динамо» 3 подряд поражения в РПЛ.
- Команда идет в таблице 2-й.
- Ближайший соперник – «Локомотив».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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