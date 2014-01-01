Лещук – о весенних поражениях «Динамо»: «В мире тяжело – тяжело и в футболе»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал последние результаты команды в чемпионате России. Он связал их с внешней ситуацией.

«Почему у нас тяжелая весна в РПЛ? В целом в мире все тяжело, поэтому тяжело было и в футболе», – сказал игрок.

У «Динамо» 3 подряд поражения в РПЛ.

Команда идет в таблице 2-й.

Ближайший соперник – «Локомотив».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?