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Новый владелец «Челси» намерен продлить соглашения с Менди, Джеймсом и Маунтом

«Челси» предложит новые контракты нескольким футболистам по инициативе будущего владельца клуба Тодда Боли.

В планах лондонцев продлить соглашения с вратарем Эдуаром Менди, защитником Рисом Джеймсом и хавбеком Мэйсоном Маунтом.

Сообщалось, что Боли с партнерами уже согласовали покупку «Челси» за 2,5 миллиарда фунтов и сейчас ждут получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Контракты Джеймса и Менди с клубом действуют до 2025 года, Маунта – до 2024 года.

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Источник: The Telegraph

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