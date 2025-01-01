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Каманцев: «Нам нечего скрывать, но переговоры бригады VAR не станут доступны общественности»

Исполняющий обязанности главы департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что переговоры бригады VAR не станут доступны общественности.

– Станут ли переговоры бригады VAR теперь в том или ином виде доступны для общественности?

– Не совсем так. Они не станут доступны общественности. А в рамках подготовки каких-то разъяснительных специальных репортажей или еще чего-то мы будем просить УЕФА использовать их в образовательных целях. Не то чтобы там объясниться, оправдаться за свои решения после тура, а для того, чтобы дать разъяснения.

Вот существует у общественности, по нашему мнению, какое-то заблуждение. Либо частичное, что смотрят (моменты на VAR) исключительно долго, это исключительно плохо. Мы объясним, почему это так. В чем проблема, как мы ее решаем.

Нам скрывать абсолютно нечего в этой части. Если это не показывать наглядно, как я сейчас рассказал, это неинтересно и непонятно в итоге.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7801

    piligrim1986 29 минут назад

    значит, есть что скрывать)))

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