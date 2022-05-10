Летом «МЮ» сделает ставку на покупку свободных агентов из-за финансовых проблем (The Sun)

«Манчестер Юнайтед» определился со стратегией на летнее трансферное окно.

По информации The Sun, английский клуб из-за финансовых проблем планирует сделать ставку на покупку футболистов, которые покинут свои команды летом в качестве свободных агентов.

У «МЮ» возникли финансовые трудности из-за непопадания в Лигу чемпионов и убытков, понесенных в период пандемии коронавируса. Бюджет на летнее трансферное окно составит 120 миллионов евро.

«МЮ» идет на 6-м месте в АПЛ.

В новом сезоне команду будет тренировать Эрик тен Хаг.

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