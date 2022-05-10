Летом «МЮ» сделает ставку на покупку свободных агентов из-за финансовых проблем (The Sun)

«Манчестер Юнайтед» определился со стратегией на летнее трансферное окно.
По информации The Sun, английский клуб из-за финансовых проблем планирует сделать ставку на покупку футболистов, которые покинут свои команды летом в качестве свободных агентов.
У «МЮ» возникли финансовые трудности из-за непопадания в Лигу чемпионов и убытков, понесенных в период пандемии коронавируса. Бюджет на летнее трансферное окно составит 120 миллионов евро.
- «МЮ» идет на 6-м месте в АПЛ.
- В новом сезоне команду будет тренировать Эрик тен Хаг.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: The Sun