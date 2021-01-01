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У Бразилии больше всего футболистов в зарубежных чемпионатах. Франция – 2-я, Россия – 24-я

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг стран с наибольшим представительством футболистов в зарубежных чемпионатах.

Лидером рейтинга стала Бразилия – 1219 игроков этой страны играют в 135 ведущих зарубежных чемпионатах. Второе место у Франции (978), третье – у Аргентины (815).

Россия заняла 24-е место в рейтинге. В зарубежных лигах играют 157 россиян.

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Источник: CIES

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Комментарии3
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    Рейтинг: +104

    kostilio 43 минуты назад

    сколько ?? 157??? в Белоруссии что ли ,человек 100 наверное)))

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    Рейтинг: +4081

    Snek 1 час назад

    Откуда в России столько футболистов?

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    Рейтинг: +14839

    ilichkadr 2 часа назад

    Потому что Бразилия самая футбольная страна в мире.

    0
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