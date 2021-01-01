У Бразилии больше всего футболистов в зарубежных чемпионатах. Франция – 2-я, Россия – 24-я

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг стран с наибольшим представительством футболистов в зарубежных чемпионатах.

Лидером рейтинга стала Бразилия – 1219 игроков этой страны играют в 135 ведущих зарубежных чемпионатах. Второе место у Франции (978), третье – у Аргентины (815).

Россия заняла 24-е место в рейтинге. В зарубежных лигах играют 157 россиян.

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