Баринов: «Локомотиву» не хватало Антохи Миранчука»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возвращении на поле Антона Миранчука.

26-летний футболист восстанавливался от травмы с августа по апрель.

В воскресенье он впервые забил после возвращения.

Гол Миранчука с пенальти принес «Локо» победу над «Рубином» (1:0).

«Очень рад возвращению Антохи Миранчука. Он молодец, вернулся на поле и забил победный гол! Его не хватало нашей команде», – сказал Баринов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?