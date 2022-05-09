Баринов: «Локомотиву» не хватало Антохи Миранчука»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возвращении на поле Антона Миранчука.
- 26-летний футболист восстанавливался от травмы с августа по апрель.
- В воскресенье он впервые забил после возвращения.
- Гол Миранчука с пенальти принес «Локо» победу над «Рубином» (1:0).
«Очень рад возвращению Антохи Миранчука. Он молодец, вернулся на поле и забил победный гол! Его не хватало нашей команде», – сказал Баринов.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»