Антон Миранчук: «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что его команда будет способна конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне РПЛ.

«Уверен, что мы можем составить конкуренцию «Зениту». Нужно больше работать.

Конкуренция нужна. Согласен. У нас очень большие перестройки в клубе, мы меняем направление. Нужно время. Я футболист, я делаю все возможное, что зависит от меня. Надеюсь, что в следующем сезоне мы подойдем более готовыми.

«Я очень скучал по футболу. Рад вернуться. Надеюсь передать своим партнером чувство, что мы можем составить конкуренцию», – сказал Миранчук.

В этом сезоне «Локо» занимает 6-е место в РПЛ.

«Зенит» досрочно выиграл лигу.

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