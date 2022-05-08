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Антон Миранчук: «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что его команда будет способна конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне РПЛ.

«Уверен, что мы можем составить конкуренцию «Зениту». Нужно больше работать.

Конкуренция нужна. Согласен. У нас очень большие перестройки в клубе, мы меняем направление. Нужно время. Я футболист, я делаю все возможное, что зависит от меня. Надеюсь, что в следующем сезоне мы подойдем более готовыми.

«Я очень скучал по футболу. Рад вернуться. Надеюсь передать своим партнером чувство, что мы можем составить конкуренцию», – сказал Миранчук.

  • В этом сезоне «Локо» занимает 6-е место в РПЛ.
  • «Зенит» досрочно выиграл лигу.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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08.05.2022 23:22
Комментарии3
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    Рейтинг: +1904

    DMитрий 22 минуты назад

    Вот так в интервью перед журналюгами "мотивируют" себя игроки обосравшихся команд в текущем сезоне, - и это... ХОРОШО! Вот только после 10-о тура (а может и межсезонья) очередного ЧР, 2/3 игроков этих команд будут думать по другому.

    0
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    Рейтинг: +4119

    PAREVG. 1 час назад

    Рассмешил!!!!!!!!!!!!!
    Имея Мампаси в обороне, и Керка в атаке, можно составить конкуренцию Уфе, за место в зоне стыков.

    2
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    Рейтинг: +4321

    Красногорск_Фан > PAREVG. 46 минут назад

    Его рангник укусил и он заболел вирусом гисдобола

    1
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