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«Лидс» побил антирекорд по желтым карточкам в АПЛ – 96 за сезон

«Лидс» проиграл «Арсеналу» в матче 36-го тура АПЛ.

Команда Джесси Марша получила два предупреждения в этой встрече. Теперь у «Лидса» 96 желтых карточек в нынешнем розыгрыше чемпионата – это антирекорд за всю историю турнира.

Прежний антирекорд принадлежал «Сандерленду» – 94 желтые карточки в сезоне-2014/15.

  • «Лидс» занимает 18-е место в АПЛ.
  • Команда сыграет еще три матча: с «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Opta

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08.05.2022 23:13
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