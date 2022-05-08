«Лидс» побил антирекорд по желтым карточкам в АПЛ – 96 за сезон

«Лидс» проиграл «Арсеналу» в матче 36-го тура АПЛ.

Команда Джесси Марша получила два предупреждения в этой встрече. Теперь у «Лидса» 96 желтых карточек в нынешнем розыгрыше чемпионата – это антирекорд за всю историю турнира.

Прежний антирекорд принадлежал «Сандерленду» – 94 желтые карточки в сезоне-2014/15.

«Лидс» занимает 18-е место в АПЛ.

Команда сыграет еще три матча: с «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом».

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