«Лидс» побил антирекорд по желтым карточкам в АПЛ – 96 за сезон

«Лидс» проиграл «Арсеналу» в матче 36-го тура АПЛ.
Команда Джесси Марша получила два предупреждения в этой встрече. Теперь у «Лидса» 96 желтых карточек в нынешнем розыгрыше чемпионата – это антирекорд за всю историю турнира.
Прежний антирекорд принадлежал «Сандерленду» – 94 желтые карточки в сезоне-2014/15.
- «Лидс» занимает 18-е место в АПЛ.
- Команда сыграет еще три матча: с «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом».
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Источник: Opta