Миранчук провел на скамейке 3 из последних 4 матчей «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле в 36-м туре чемпионата Италии против «Специи» (3:1). Он пробыл в запасе.

В трех из последних четырех встреч «Аталанты» Миранчук был в запасе и на поле не вышел.

В этом сезоне Миранчук забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 25 играх за «Аталанту».

Миранчук в Бергамо с 2020 года.

«Аталанта» идет в зоне еврокубков.

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