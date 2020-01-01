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Миранчук провел на скамейке 3 из последних 4 матчей «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле в 36-м туре чемпионата Италии против «Специи» (3:1). Он пробыл в запасе.

В трех из последних четырех встреч «Аталанты» Миранчук был в запасе и на поле не вышел.

  • В этом сезоне Миранчук забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 25 играх за «Аталанту».
  • Миранчук в Бергамо с 2020 года.
  • «Аталанта» идет в зоне еврокубков.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13596

    Skull_Boy 1 час назад

    Да все уже и намек понятен, где ясно дают понять - Уе_6ывый Алешка куда хочешь

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