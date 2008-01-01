Жоаозиньо: «Хотел бы остаться в России, но «Сочи» не предлагает новый контракт»

В том месяце примерно стоял с ним в очереди в банке ВТБ, так он оказалось отлично и на нашем разговаривает!!!это я к тому что он ещё и переводчик с португальского, два в одном. Надо оставлять
Футболист «Сочи» Жоаозиньо готов остаться в России. У него есть российский паспорт.
«Что будет с моим будущем? Я пока не знаю, что будет завтра, мой контракт заканчивается. Сейчас думаю о двух последних турах, а после этого уже будем обсуждать. Пока из «Сочи» никто не обращался. Конечно, я бы хотел остаться в России, но посмотрим, что будет после завершения чемпионата.
Были ли предложения от других клубов? Пока нет. У меня контракт с «Сочи», думаю только о своем нынешнем клубе. Сейчас я хочу закончить чемпионат, взять медали, а потом уже будем разговаривать с руководством», – сказал Жоаозиньо.
- 33-летний уроженец Бразилии играет в России с 2011 года.
- Больше всего матчей в РПЛ он провел за «Краснодар» (177 встреч, 27 голов).
- В этом сезоне РПЛ у Жоаозиньо 17 матчей, 3 гола, 2 результативных паса.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?