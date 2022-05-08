Жоаозиньо: «Хотел бы остаться в России, но «Сочи» не предлагает новый контракт»

Футболист «Сочи» Жоаозиньо готов остаться в России. У него есть российский паспорт.

«Что будет с моим будущем? Я пока не знаю, что будет завтра, мой контракт заканчивается. Сейчас думаю о двух последних турах, а после этого уже будем обсуждать. Пока из «Сочи» никто не обращался. Конечно, я бы хотел остаться в России, но посмотрим, что будет после завершения чемпионата.

Были ли предложения от других клубов? Пока нет. У меня контракт с «Сочи», думаю только о своем нынешнем клубе. Сейчас я хочу закончить чемпионат, взять медали, а потом уже будем разговаривать с руководством», – сказал Жоаозиньо.

33-летний уроженец Бразилии играет в России с 2011 года.

Больше всего матчей в РПЛ он провел за «Краснодар» (177 встреч, 27 голов).

В этом сезоне РПЛ у Жоаозиньо 17 матчей, 3 гола, 2 результативных паса.

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