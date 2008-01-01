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Жоаозиньо: «Хотел бы остаться в России, но «Сочи» не предлагает новый контракт»

Футболист «Сочи» Жоаозиньо готов остаться в России. У него есть российский паспорт.

«Что будет с моим будущем? Я пока не знаю, что будет завтра, мой контракт заканчивается. Сейчас думаю о двух последних турах, а после этого уже будем обсуждать. Пока из «Сочи» никто не обращался. Конечно, я бы хотел остаться в России, но посмотрим, что будет после завершения чемпионата.

Были ли предложения от других клубов? Пока нет. У меня контракт с «Сочи», думаю только о своем нынешнем клубе. Сейчас я хочу закончить чемпионат, взять медали, а потом уже будем разговаривать с руководством», – сказал Жоаозиньо.

  • 33-летний уроженец Бразилии играет в России с 2011 года.
  • Больше всего матчей в РПЛ он провел за «Краснодар» (177 встреч, 27 голов).
  • В этом сезоне РПЛ у Жоаозиньо 17 матчей, 3 гола, 2 результативных паса.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4188

    sobaka120982 1 час назад

    В том месяце примерно стоял с ним в очереди в банке ВТБ, так он оказалось отлично и на нашем разговаривает!!!это я к тому что он ещё и переводчик с португальского, два в одном. Надо оставлять

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    Рейтинг: +6454

    sochi-2013 2 часа назад

    Надо оставлять.

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    Рейтинг: +22768

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Жо, забудь! Какой новый контракт?... На твоё место очередь стоит из Зенита. (((

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