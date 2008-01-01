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Тороп – о дебютном матче против «Сочи»: «Акинфеев просил выглядеть уверенно»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Это был дебют игрока в чемпионате России.

«Мне сказали где-то за день до матча, что, возможно, могу выйти. Понятное дело, что ещe раньше мог предполагать, что могу сыграть. Но в первую очередь надо было справиться с волнением. Вроде не было с этим проблем. Хочу сказать всем большое спасибо, что выпустили меня на поле и за поддержку тренерского штаба, а также людям, которые сделали всe возможное, чтобы я оказался здесь.

Волнение? В целом на самом поле никогда не было как такового волнения. Перед игрой всегда есть волнение, это понятное дело. Наоборот, хорошо, когда ты волнуешься – это значит, что будешь максимально собран. Сегодня сделал всe, что мог. Перед матчем Игорь Акинфеев просил выглядеть уверенно, обрисовал некоторые тактические моменты и пожелал удачи. Игорь сказал, что всe будет хорошо и что просто надо показать свою игру», – сказал Тороп.

  • Тороп пропустил после 1-го удара в створ.
  • Акинфеев травмирован.
  • У ЦСКА 1 победа в последних 7 матчах.

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Источник: ютуб-канал ЦСКА

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