«Байер» Лунева, Азмуна вернулся в Лигу чемпионов спустя три года. Туда может перейти Дзюба

«Байер» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Там леверкузенцев не было с 2019 года.

За «Байер» выступают бывшие зенитовцы Андрей Лунев и Сердар Азмун.

«Байер» заинтересован в нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

В 2002 году «Байер» играл в финале Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».

Сейчас леверкузенцев тренирует швейцарец Херардо Сеоане.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?