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«Байер» Лунева, Азмуна вернулся в Лигу чемпионов спустя три года. Туда может перейти Дзюба

«Байер» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Там леверкузенцев не было с 2019 года.

За «Байер» выступают бывшие зенитовцы Андрей Лунев и Сердар Азмун.

  • «Байер» заинтересован в нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.
  • В 2002 году «Байер» играл в финале Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».
  • Сейчас леверкузенцев тренирует швейцарец Херардо Сеоане.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +6742

    nik55 10 минут назад

    у немцев дрова закончились ?

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    Рейтинг: +9073

    САДЫЧОК 17 минут назад

    Хаа насмешили ! Вчера , Дзюба играл , как ветеран , еле ноги переставлял !

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    Рейтинг: +63532

    portero 21 минуту назад

    А я думаю зачем им Дзюба? Оказыаается для стимуляции Азмуна....

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