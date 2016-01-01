«Байер» Лунева, Азмуна вернулся в Лигу чемпионов спустя три года. Туда может перейти Дзюба

у немцев дрова закончились ?
«Байер» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Там леверкузенцев не было с 2019 года.
За «Байер» выступают бывшие зенитовцы Андрей Лунев и Сердар Азмун.
- «Байер» заинтересован в нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.
- В 2002 году «Байер» играл в финале Лиги чемпионов, где уступил «Реалу».
- Сейчас леверкузенцев тренирует швейцарец Херардо Сеоане.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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