Голкипер ЦСКА Тороп пропустил после первого удара по своим воротам в РПЛ

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». На десятой минуте счет открыл игрок сочинцев Артем Макарчук.

Для 18-летнего вратаря ЦСКА Владислава Торопа это был первый удар по его воротам в РПЛ (без учета тех, которые шли мимо створа).

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

Для Торопа это дебют в РПЛ.

«Сочи» в случае победы догонит «Динамо», идущее на 2-м месте.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?