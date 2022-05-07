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  • Голкипер ЦСКА Тороп пропустил после первого удара по своим воротам в РПЛ

Голкипер ЦСКА Тороп пропустил после первого удара по своим воротам в РПЛ

7 мая 2022, 19:44
12

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». На десятой минуте счет открыл игрок сочинцев Артем Макарчук.

Для 18-летнего вратаря ЦСКА Владислава Торопа это был первый удар по его воротам в РПЛ (без учета тех, которые шли мимо створа).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Тороп Владислав
Комментарии (12)
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(Меня за банили)
1651942104
Как начнёшь, так и...))) Наследие Конифея!!!
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piligrim1986
1651942917
так там если че он не виноват
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Persona_non_Grata
1651942924
ПоТОРОПились ставить его в основной состав )))
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ilichkadr
1651943548
Пропустил-то пропустил, но красивый гол.
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Stavr007
1651944287
ничего страшного, Игорек 43 матча подряд пускал
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portero
1651946345
Сильный удар получился, хороший гол!!!
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CSKA57
1651946352
Думаю, что в этой ситуации и Акинфеев был бы бессилен!
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saf05
1651947093
ЦСКА позор, вратарь не причем он лучше конифея.
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zigbert
1651950248
Сложный для вратаря мяч, такой отразит не каждый вратарь.
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kvm
1651951361
конифею долго очко штопают...
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