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Голкипер ЦСКА Тороп пропустил после первого удара по своим воротам в РПЛ

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». На десятой минуте счет открыл игрок сочинцев Артем Макарчук.

Для 18-летнего вратаря ЦСКА Владислава Торопа это был первый удар по его воротам в РПЛ (без учета тех, которые шли мимо створа).

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии11
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    Рейтинг: +95842

    zigbert 15 минут назад

    Сложный для вратаря мяч, такой отразит не каждый вратарь.

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    Рейтинг: +214

    saf05 1 час назад

    ЦСКА позор, вратарь не причем он лучше конифея.

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    Рейтинг: +3367

    CSKA57 1 час назад

    Думаю, что в этой ситуации и Акинфеев был бы бессилен!

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    Рейтинг: +63477

    portero 1 час назад

    Сильный удар получился, хороший гол!!!

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    Рейтинг: +335

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Игоряна корни))))

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    Рейтинг: +273

    Stavr007 1 час назад

    ничего страшного, Игорек 43 матча подряд пускал

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    Рейтинг: +14814

    ilichkadr 2 часа назад

    Пропустил-то пропустил, но красивый гол.

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    Рейтинг: +17306

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    ПоТОРОПились ставить его в основной состав )))

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    Рейтинг: +7799

    piligrim1986 2 часа назад

    так там если че он не виноват

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    Рейтинг: +7205

    vladik12 > piligrim1986 2 часа назад

    Это как-то отменяет тот факт, который мы видим в новости?

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    Рейтинг: +400

    (Меня за банили) 2 часа назад

    Как начнёшь, так и...))) Наследие Конифея!!!

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