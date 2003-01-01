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Депутат Свищев – о продаже «Челси»: «Это урок для наших олигархов. Деньги надо тратить в России»

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев отреагировал на новость о согласовании продажи «Челси».

  • Новым владельцем клуба станет американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
  • Сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.
  • Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

«Это урок. Мы всегда говорили, что деньги надо тратить в России. Тем олигархам, которые зарабатывают в нашей стране, хотят развивать спорт, надо вкладываться на нужды российских спортсменов, клубов.

Огромное количество наших атлетов нуждаются в таких крутых инвестициях, которые могут предложить такие прогрессивные инвесторы, как Роман Абрамович.

Эта история – очень хороший урок и для иностранных инвесторов. Думаю, они задумаются, стоило ли так поступать с российскими предпринимателями.

Если Абрамович вдруг сможет вывести деньги из заблокированного счета, будем надеяться, что он их потратит на благо российского спорта, искусства или чего-либо еще», – сказал Свищев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:28
Комментарии4
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    Рейтинг: +407

    mikatv 29 минут назад

    Тут Свищев прав. Российским олигархам надо было держать в голове откуда они родом и что Хозяин может в любой момент так поднасрать, что уже и миллиарды будут не важны.

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    Рейтинг: +162

    Феникс 28 2 часа назад

    Свищев дрищев, ты решил миллиардера поучить ? Может для начала сам миллиарды сделаешь ? Самый прикол--не будь закидона сами знаете кого 24.02 , сидел бы спокойно Абрамович со своим клубом...
    В бизнесе это называется форс мажор ---непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие, эпидемия или в.ойна), независящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств.

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    Рейтинг: +478

    Октавиус > Феникс 28 1 час назад

    его зажимали плотно еще с 2019 года. погугли для приличия, а то во всем у тебя 24.02 виновато

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    Рейтинг: +1971

    Беспонтий 3 часа назад

    и приосанился

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