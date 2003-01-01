Депутат Свищев – о продаже «Челси»: «Это урок для наших олигархов. Деньги надо тратить в России»

Тут Свищев прав. Российским олигархам надо было держать в голове откуда они родом и что Хозяин может в любой момент так поднасрать, что уже и миллиарды будут не важны.
Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев отреагировал на новость о согласовании продажи «Челси».
- Новым владельцем клуба станет американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
- Сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.
- Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
«Это урок. Мы всегда говорили, что деньги надо тратить в России. Тем олигархам, которые зарабатывают в нашей стране, хотят развивать спорт, надо вкладываться на нужды российских спортсменов, клубов.
Огромное количество наших атлетов нуждаются в таких крутых инвестициях, которые могут предложить такие прогрессивные инвесторы, как Роман Абрамович.
Эта история – очень хороший урок и для иностранных инвесторов. Думаю, они задумаются, стоило ли так поступать с российскими предпринимателями.
Если Абрамович вдруг сможет вывести деньги из заблокированного счета, будем надеяться, что он их потратит на благо российского спорта, искусства или чего-либо еще», – сказал Свищев.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?