Зиньковский стал лучшим ассистентом сезона РПЛ, опередив Шиманьски

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский сделал две голевые передачи в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (5:2).

В текущем чемпионате воспитанник «Чертаново» отдал девять результативных пасов в 28 играх.

Хавбек «Крыльев» вышел в лидеры сезона Премьер-лиги среди ассистентов.

Зиньковский обогнал футболиста «Динамо» Себастьяна Шиманьски, который восемь раз помог партнерам забить в этом сезоне РПЛ.

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