Шварц получил красную карточку после разгрома от «Крыльев Советов». Он пропустит матч с «Локомотивом»

Шварц создал и угробил команду ! Была основа Тюкавин , Грулев...взял и убрал из основы и команда ко дну пошла !
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц получил красную карточку после матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5). Немец устроил конфликт с судейской бригадой.
Таким образом, Шварц дисквалифицирован на матч 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (14 мая).
- У «Динамо» 3 подряд поражения.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
- 10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?