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Шварц получил красную карточку после разгрома от «Крыльев Советов». Он пропустит матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц получил красную карточку после матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:5). Немец устроил конфликт с судейской бригадой.

Таким образом, Шварц дисквалифицирован на матч 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (14 мая).

  • У «Динамо» 3 подряд поражения.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.
  • 10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: РПЛ

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Комментарии4
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    Рейтинг: +9069

    САДЫЧОК 19 минут назад

    Шварц создал и угробил команду ! Была основа Тюкавин , Грулев...взял и убрал из основы и команда ко дну пошла !

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    Рейтинг: +63422

    portero 28 минут назад

    Вроде не судья виновник поражения, могло Динамо забить и третий почти сразу после второго, но не повезло чутка пару раз.
    Крылья забили, да и играли веселее...
    Мелкие фолы судья часто не свистел в обе стороны....

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    Рейтинг: +378

    (Меня за банили) 1 час назад

    Матч не смотрел, но сдается мне, что Динамо пропустит Сочи на 2 место.

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    Рейтинг: +14784

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, эмоции имеют место быть...............

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