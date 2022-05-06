Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

Селихов: «Когда «Спартак» выиграл РПЛ, нам никто не делал чемпионский коридор»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался об организации чемпионского коридора для «Зенита».

— Уже несколько дней обсуждают, должен ли «Спартак» делать чемпионский коридор «Зениту». Твое мнение?

— Когда «Спартак» стал чемпионом, нам никто не делал чемпионский коридор. Это мое мнение.

  • Петербуржцы на прошлой неделе досрочно стали чемпионами.
  • «Зениту» осталось сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Селихов: «Судьи тоже люди. Даже если приходится играть против них, это нужно принимать»
Булыкин: «Дзюба может перейти в любой клуб РПЛ, кроме «Спартака». Его примут с удовольствием» 1
Селихов – о санкциях УЕФА: «Грустить не стоит. Нужно наслаждаться жизнью, играть в футбол» 2
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:51
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +1207

    Дубина 1 час назад

    пускай дыряым бледно голубым сочи с НН делают) хоть раком становятся))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14284

    Barmaleushka > Дубина 1 час назад

    Раком клуб ФК Зарема поставят в 29-м туре . А дубина будет в Заполярного проникать .

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1207

    Дубина > Barmaleushka 1 час назад

    Опять что то принял с утра?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +350

    orlovcar 3 часа назад

    ****** только коридор позора можно делать

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +350

    orlovcar > orlovcar 3 часа назад

    пусть будет поросятам

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11