Селихов: «Когда «Спартак» выиграл РПЛ, нам никто не делал чемпионский коридор»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался об организации чемпионского коридора для «Зенита».
— Уже несколько дней обсуждают, должен ли «Спартак» делать чемпионский коридор «Зениту». Твое мнение?
— Когда «Спартак» стал чемпионом, нам никто не делал чемпионский коридор. Это мое мнение.
- Петербуржцы на прошлой неделе досрочно стали чемпионами.
- «Зениту» осталось сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Sport24