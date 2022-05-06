Селихов: «Когда «Спартак» выиграл РПЛ, нам никто не делал чемпионский коридор»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался об организации чемпионского коридора для «Зенита».

— Уже несколько дней обсуждают, должен ли «Спартак» делать чемпионский коридор «Зениту». Твое мнение?

— Когда «Спартак» стал чемпионом, нам никто не делал чемпионский коридор. Это мое мнение.

Петербуржцы на прошлой неделе досрочно стали чемпионами.

«Зениту» осталось сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?