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Куртуа – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

На награду также претендовали вингер «Ливерпуля» Луис Диас, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силвa и хавбек «Вильярреала» Франсис Коклен.

  • Куртуа совершил 8 сейвов в игре с «Манчестер Сити» (3:1).
  • «Реал» вышел в финал ЛЧ, где сыграет с «Ливерпулем».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63334

    portero 28 минут назад

    Потащил в концовке основного времени, пару моментов спас точно...

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