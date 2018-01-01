Куртуа – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Потащил в концовке основного времени, пару моментов спас точно...
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
На награду также претендовали вингер «Ливерпуля» Луис Диас, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силвa и хавбек «Вильярреала» Франсис Коклен.
- Куртуа совершил 8 сейвов в игре с «Манчестер Сити» (3:1).
- «Реал» вышел в финал ЛЧ, где сыграет с «Ливерпулем».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?