Аршавин: «Скорее всего, «Спартак» победит в Кубке России»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от решающих матчей Кубка России.

«Спартак» в чемпионате находится низко для своих амбиций, в Кубке России шанс хороший, скорее всего они встретятся с «Динамо» и победят, так или иначе – болельщики будут довольны», – сказал Аршавин.

В 1/2 финала Кубка «Спартак» сыграет с «Енисеем», а «Динамо» – с «Аланией».

Финал турнира состоится 29 мая в «Лужниках».

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