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Аршавин: «Скорее всего, «Спартак» победит в Кубке России»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от решающих матчей Кубка России.

«Спартак» в чемпионате находится низко для своих амбиций, в Кубке России шанс хороший, скорее всего они встретятся с «Динамо» и победят, так или иначе – болельщики будут довольны», – сказал Аршавин.

  • В 1/2 финала Кубка «Спартак» сыграет с «Енисеем», а «Динамо» – с «Аланией».
  • Финал турнира состоится 29 мая в «Лужниках».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15616

    Cleaner 1 час назад

    Как может Спартак выиграть Кубок России, если в финале будут играть ЕНИСЕЙ и АЛАНИЯ???...)))

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