«Динамо» сохраняет интерес к Сильянову и попытается подписать его летом («РБ Спорт»)

«Динамо» сохраняет интерес к защитнику «Локомотива» Александру Сильянову, выступающему на правах аренды за «Ростов».

Зимой «Локомотив» был готов отпустить игрока в «Динамо», но он отправился в аренду в «Ростов». Столичный клуб вернется к варианту с подписанием Сильянова летом.

Сильянов – воспитанник ЦСКА.

В этом сезоне РПЛ он провел 17 матчей и сделал 2 голевые передачи.

Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

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