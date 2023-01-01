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«Динамо» сохраняет интерес к Сильянову и попытается подписать его летом («РБ Спорт»)

«Динамо» сохраняет интерес к защитнику «Локомотива» Александру Сильянову, выступающему на правах аренды за «Ростов».

Зимой «Локомотив» был готов отпустить игрока в «Динамо», но он отправился в аренду в «Ростов». Столичный клуб вернется к варианту с подписанием Сильянова летом.

  • Сильянов – воспитанник ЦСКА.
  • В этом сезоне РПЛ он провел 17 матчей и сделал 2 голевые передачи.
  • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4573

    neim 2 часа назад

    Одного уже взяли из Зенита. Сыграл пару матчей, напорол косяков и опять устроился на лавке. А в защите бардак полный. Ставили бы уже свою молодёжь, хрен редьки не слаще. Так можно и второе место на финише профукать.

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