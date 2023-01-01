«Динамо» сохраняет интерес к Сильянову и попытается подписать его летом («РБ Спорт»)

Одного уже взяли из Зенита. Сыграл пару матчей, напорол косяков и опять устроился на лавке. А в защите бардак полный. Ставили бы уже свою молодёжь, хрен редьки не слаще. Так можно и второе место на финише профукать.
«Динамо» сохраняет интерес к защитнику «Локомотива» Александру Сильянову, выступающему на правах аренды за «Ростов».
Зимой «Локомотив» был готов отпустить игрока в «Динамо», но он отправился в аренду в «Ростов». Столичный клуб вернется к варианту с подписанием Сильянова летом.
- Сильянов – воспитанник ЦСКА.
- В этом сезоне РПЛ он провел 17 матчей и сделал 2 голевые передачи.
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.
Вспомните все российские клубы за всю историю