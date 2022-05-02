«Реал» может продлить контракт с Марсело

ну а че ему, возьмет 4 ляма и поиграет еще.
Будущее левого защитника Марсело в «Реале» находится под вопросом.
Ожидалось, что 33-летний футболист по окончании сезона покинет команду в качестве свободного агента.
Однако в клубе всерьез задумались о продлении контракта с бразильцем, который готов значительно сократить свою зарплату в размере 8 миллионов евро в год.
- Марсело – самый титулованный игрок в истории «Реала».
- В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 17 матчах.
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