«Реал» может продлить контракт с Марсело

Будущее левого защитника Марсело в «Реале» находится под вопросом.

Ожидалось, что 33-летний футболист по окончании сезона покинет команду в качестве свободного агента.

Однако в клубе всерьез задумались о продлении контракта с бразильцем, который готов значительно сократить свою зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

Марсело – самый титулованный игрок в истории «Реала».

В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 17 матчах.

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