Рангник: «Насколько мне известно, Роналду будет в «МЮ» в следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий по поводу будущего нападающего Криштиану Роналду.

«Почему он должен прощаться с командой? У него еще год контракта.

Насколько мне известно, Роналду будет в «МЮ» в следующем сезоне», – сказал Рангник.

37-летний португалец вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.

С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 37 матчах.

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