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«Фулхэм» – первый клуб после «Ман Сити», забивший 100+ за сезон в Чемпионшипе

«Фулхэм» разгромил «Лутон» со счетом 7:0 в 45-м туре Чемпионшипа.

Лондонский клуб забил 106 мячей в этом розыгрыше Чемпионшипа. «Фулхэм» – первая команда за 20 лет, забившая более 100 голов за один сезон во втором английском дивизионе.

В сезоне-2001/02 «Манчестер Сити» забил 108 голов. У «Фулхэма» есть еще один матч, чтобы побить это достижение.

  • «Фулхэм» досрочно выиграл Чемпионшип.
  • Лондонцы вернулись в АПЛ спустя год после вылета.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Opta

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Комментарии1
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    Рейтинг: +99

    Феникс 28 2 часа назад

    Завтра Борнмут с Форестом будут играть за вторую путевку в АПЛ. Это будет битва.

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