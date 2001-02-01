«Фулхэм» – первый клуб после «Ман Сити», забивший 100+ за сезон в Чемпионшипе

«Фулхэм» разгромил «Лутон» со счетом 7:0 в 45-м туре Чемпионшипа.

Лондонский клуб забил 106 мячей в этом розыгрыше Чемпионшипа. «Фулхэм» – первая команда за 20 лет, забившая более 100 голов за один сезон во втором английском дивизионе.

В сезоне-2001/02 «Манчестер Сити» забил 108 голов. У «Фулхэма» есть еще один матч, чтобы побить это достижение.

«Фулхэм» досрочно выиграл Чемпионшип.

Лондонцы вернулись в АПЛ спустя год после вылета.

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