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37-летний Роналду: «Я еще не закончил. Это еще не конец!»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брентфорд» (3:0) в 35-м туре АПЛ.

Нападающий хозяев Криштиану Роналду после матча крикнул в телекамеру: «Я еще не закончил. Это еще не конец!»

  • 37-летний португалец вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.
  • После возвращения Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 37 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1513

    PassCSKA 2 часа назад

    Я уверен лет 5 еще попылит, возможно последние пару лет в США. В любом случае он уже легенда

    2
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    Рейтинг: +12254

    playsh 2 часа назад

    Эта воля Роналду к спортивному долголетию во истину бессмертна и достойна простого человеческого уважения и понимания - ведь футбол это его жизнь.Я почему-то уверен,что как только Криш почувствует снижение своих прежних кондиций,он сразу покинет поле,не будет цепляться за уходящее,как это принято у нас.В этом и есть разница между великими спортсменами и остальными.Удачи тебе.

    3
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    Рейтинг: +99

    Феникс 28 2 часа назад

    Лет до 40-ка еще на хорошем уровне будет играть...Увидим его на ЧМ 22

    3
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