37-летний Роналду: «Я еще не закончил. Это еще не конец!»

Я уверен лет 5 еще попылит, возможно последние пару лет в США. В любом случае он уже легенда
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брентфорд» (3:0) в 35-м туре АПЛ.
Нападающий хозяев Криштиану Роналду после матча крикнул в телекамеру: «Я еще не закончил. Это еще не конец!»
- 37-летний португалец вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.
- После возвращения Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 37 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
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