37-летний Роналду: «Я еще не закончил. Это еще не конец!»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брентфорд» (3:0) в 35-м туре АПЛ.

Нападающий хозяев Криштиану Роналду после матча крикнул в телекамеру: «Я еще не закончил. Это еще не конец!»

37-летний португалец вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.

После возвращения Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 37 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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