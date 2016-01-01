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Директор «Барсы»: «Мы не встречались ни с Левандовски, ни с его агентом»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о возможном трансфере нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

«Единственное, что я могу сказать, это то, что не было встреч с агентом или самим футболистом. Мы не говорим об игроках с контрактом. Если когда-нибудь возникнет интерес к игроку, мы поговорим напрямую с клубом», — приводит слова Алемани As.

  • Форвард – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
  • Поляк в «Баварии» с 2014 года.
  • Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщал, что игрок не будет продан ближайшим летом.

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Источник: «Матч ТВ»

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