Юран рассказал, за какое слово получил удаление в матче с «Уфой»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал удаление после матча с «Уфой» (1:1).

«Если слово чудотворцы в сторону судьи я сказал, это оскорбительно? Какие еще должны быть слова? Мы подбираем слова. Мне дали красную, узнал я об этом, когда был в раздевалке. Если им слово чудотворцы не нравится, то я не знаю», – сказал Юран.

Матч судил главный арбитр Кирилл Левников.

Он назначил пенальти в ворота «Химок» на 92-й минуте.

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