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Юран рассказал, за какое слово получил удаление в матче с «Уфой»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал удаление после матча с «Уфой» (1:1).

«Если слово чудотворцы в сторону судьи я сказал, это оскорбительно? Какие еще должны быть слова? Мы подбираем слова. Мне дали красную, узнал я об этом, когда был в раздевалке. Если им слово чудотворцы не нравится, то я не знаю», – сказал Юран.

  • Матч судил главный арбитр Кирилл Левников.
  • Он назначил пенальти в ворота «Химок» на 92-й минуте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15560

    житель СПб 1 час назад

    Да ладно! Узнал он об удалении своевременно, и только после этого пошел в раздевалку. Лукавит...

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    Рейтинг: +539

    Solist345345 2 часа назад

    Да знаем мы лексикон Юрана и в нем слова чудотворцы нет.

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    Рейтинг: +1691

    моэм 2 часа назад

    Конспиратор ... просто судьи , итак чувствуя себя последними козлами интуитивно догадались , что за словом чудотворцы явственно прозвучало слово козлы ... что и есть правда ... а за такую правду положена красная ... и штраф будет ...в РФС своих козлов в обиду не дают..

    3
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    Рейтинг: +2693

    FRZZ 2 часа назад

    Надо было послать прямым текстом, чтобы было не обидно.

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