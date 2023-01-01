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Джикия: «Игрокам «Крыльев Советов» надо следить за словами, они много разговаривали»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) дал совет самарцам. Они вели по ходу встречи.

«Игроки «Крыльев» сегодня в первом тайме много разговаривали.

Что имею в виду? У молодых футболистов бывает, когда они играют против «Спартака», верят в себя и хотят себя показать. Но иногда надо следить за словами, которые говоришь.

Конкретика останется на поле, но когда ты выигрываешь, ты думаешь, что ты особенный. Нужно быть спокойнее», – сказал Джикия.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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Сегодня, 17:31
Комментарии5
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    Рейтинг: +1149

    Sky Spartak 17 минут назад

    Конкретика показала в первом тайме...что вы играть вообще не любите...похоже вы думаете, если вы в Спартаке,значит и напрягаться больше не надо..жизнь удалась...полный шлак показали....

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    Рейтинг: +62873

    portero 19 минут назад

    Игрокам Крыльев нехватило опыта, Селихов однако тоже выручил на выходах...

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    Рейтинг: +16606

    Garrincha58 24 минуты назад

    какие же они все противные эти мясные всё им не так то судьи то кто то разговаривает то поле в снегу то яйца мешают

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    Рейтинг: +1681

    моэм 27 минут назад

    А вам ребята , учитывая на каком месте Спартак , надо бы вообще молчать от стыда как рыба об лёд ... а для начала научится почаще попадать по мячу.

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    Рейтинг: +17671

    DVOK68 56 минут назад

    Так то оно так...Но ты,Жора,следи за своей игрой-это главнее чем фразы молодых игроков КС.

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