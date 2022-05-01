Джикия: «Игрокам «Крыльев Советов» надо следить за словами, они много разговаривали»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) дал совет самарцам. Они вели по ходу встречи.
«Игроки «Крыльев» сегодня в первом тайме много разговаривали.
Что имею в виду? У молодых футболистов бывает, когда они играют против «Спартака», верят в себя и хотят себя показать. Но иногда надо следить за словами, которые говоришь.
Конкретика останется на поле, но когда ты выигрываешь, ты думаешь, что ты особенный. Нужно быть спокойнее», – сказал Джикия.
- «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.
- Команда занимает 9-е место.
- «Крылья Советов» идут 7-ми.
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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова