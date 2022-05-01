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  • Джикия: «Игрокам «Крыльев Советов» надо следить за словами, они много разговаривали»

Джикия: «Игрокам «Крыльев Советов» надо следить за словами, они много разговаривали»

1 мая 2022, 17:31
10

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) дал совет самарцам. Они вели по ходу встречи.

«Игроки «Крыльев» сегодня в первом тайме много разговаривали.

Что имею в виду? У молодых футболистов бывает, когда они играют против «Спартака», верят в себя и хотят себя показать. Но иногда надо следить за словами, которые говоришь.

Конкретика останется на поле, но когда ты выигрываешь, ты думаешь, что ты особенный. Нужно быть спокойнее», – сказал Джикия.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Джикия Георгий
Комментарии (10)
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моэм
1651419417
А вам ребята , учитывая на каком месте Спартак , надо бы вообще молчать от стыда как рыба об лёд ... а для начала научится почаще попадать по мячу.
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Garrincha58
1651419559
какие же они все противные эти мясные всё им не так то судьи то кто то разговаривает то поле в снегу то яйца мешают
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portero
1651419866
Игрокам Крыльев нехватило опыта, Селихов однако тоже выручил на выходах...
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Sky Spartak
1651420005
Конкретика показала в первом тайме...что вы играть вообще не любите...похоже вы думаете, если вы в Спартаке,значит и напрягаться больше не надо..жизнь удалась...полный шлак показали....
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САДЫЧОК
1651421273
Какое , оно Дно , это Джикия !
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Микояновский мясокомбинат
1651425888
Прохрюкал джикия с 9 места...
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житель СПб
1651426578
А ты то кто такой? Футбольное ничто...
Ответить
alefreddy
1651474259
а где лозунги капитана про чемпионство?Наверное забыл на позорном месте
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zigbert
1651475444
Может это и так но своей игрой надо ставить таких разговорчивых на место. Во втором тайме им было уже не до разговоров.
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