Джикия: «Игрокам «Крыльев Советов» надо следить за словами, они много разговаривали»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) дал совет самарцам. Они вели по ходу встречи.

«Игроки «Крыльев» сегодня в первом тайме много разговаривали.

Что имею в виду? У молодых футболистов бывает, когда они играют против «Спартака», верят в себя и хотят себя показать. Но иногда надо следить за словами, которые говоришь.

Конкретика останется на поле, но когда ты выигрываешь, ты думаешь, что ты особенный. Нужно быть спокойнее», – сказал Джикия.

«Спартак» обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ.

Команда занимает 9-е место.

«Крылья Советов» идут 7-ми.

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