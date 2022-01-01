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У «Рубина» 1 победа и 6 поражений в 8 последних матчах, общий счет – 7:22

В 27-м туре чемпионата России «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» со счетом 6:0.

В восьми последних матчах во всех турнирах казанцы по разу победили и сыграли вничью, а также потерпели шесть поражений.

В этих встречах команда Леонида Слуцкого забила семь голов, а пропустила 22.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2563

    yorgenbarenz 5 минут назад

    Как, теперь,поедет в Англию тренировать?Ведь могут и отказать,сославшись на эпидемию....Подставили татарские мастера выдающегося тренера с красным дипломом.

    0
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    Рейтинг: +24170

    bset 6 минут назад

    Это отставка (фиаско), братан

    0
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    Рейтинг: +3837

    tarasofka 10 минут назад

    спартак-2.

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    Рейтинг: +16039

    paracetamol 11 минут назад

    Бегемотик, вали на...

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    Рейтинг: +2088

    B.G. 12 минут назад

    Как в волейболе )))

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