У «Рубина» 1 победа и 6 поражений в 8 последних матчах, общий счет – 7:22

В 27-м туре чемпионата России «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» со счетом 6:0.

В восьми последних матчах во всех турнирах казанцы по разу победили и сыграли вничью, а также потерпели шесть поражений.

В этих встречах команда Леонида Слуцкого забила семь голов, а пропустила 22.

«Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.

Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

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