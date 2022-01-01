У «Рубина» 1 победа и 6 поражений в 8 последних матчах, общий счет – 7:22

Как, теперь,поедет в Англию тренировать?Ведь могут и отказать,сославшись на эпидемию....Подставили татарские мастера выдающегося тренера с красным дипломом.
В 27-м туре чемпионата России «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» со счетом 6:0.
В восьми последних матчах во всех турнирах казанцы по разу победили и сыграли вничью, а также потерпели шесть поражений.
В этих встречах команда Леонида Слуцкого забила семь голов, а пропустила 22.
- «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
- Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».
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