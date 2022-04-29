Рангник: «Игра Роналду в 37 лет – это ненормально»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник восхитился игрой Криштиану Роналду в матче 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Не только гол, но и вся игра Роналду, его отношение к футболу в возрасте 37 лет – это ненормально. Он сможет оказать большую помощь команде, если будет играть так, как сегодня», — заявил Рангник.

Роналду забил 5 голов в 3 последних матчах.

8 из 9 последних голов «МЮ» на счету Роналду.

В этом сезоне АПЛ 37-летний футболист забил 17 мячей в 27 встречах.

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