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Рангник: «Игра Роналду в 37 лет – это ненормально»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник восхитился игрой Криштиану Роналду в матче 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Не только гол, но и вся игра Роналду, его отношение к футболу в возрасте 37 лет – это ненормально. Он сможет оказать большую помощь команде, если будет играть так, как сегодня», — заявил Рангник.

  • Роналду забил 5 голов в 3 последних матчах.
  • 8 из 9 последних голов «МЮ» на счету Роналду.
  • В этом сезоне АПЛ 37-летний футболист забил 17 мячей в 27 встречах.

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Источник: BBC

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13301

    Fusballer 1 час назад

    Рангник-тренер - вот это ненормально!

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    Рейтинг: +14565

    ilichkadr 2 часа назад

    "его отношение к футболу в возрасте 37 лет – это ненормально."!?
    Ненормально, когда тебе 25 лет, а ты хреном груши околачиваешь, за бешеные деньги по полю пешком ходишь.

    5
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    Рейтинг: +1509

    PassCSKA 2 часа назад

    Ральф, окажи помощь Роналду - свали уже))

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    Рейтинг: +2451

    acor94 2 часа назад

    Большую помощь?)) да он результат делает за всех!

    5
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