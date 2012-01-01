«Пока ничего не комментируем». Цорн – о переходе черногорца Раконяца в «Локо»

22 года, перспективно
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отказался комментировать информацию о переходе в московский клуб нападающего клуба «Чукарички» Марко Раконяца.
«Пока ничего не комментируем», — заявил Цорн.
- Сообщалось, что черногорец заключит контракт с «Локо» на 4 года. Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро.
- В этом сезоне Раконяц забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
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