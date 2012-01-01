Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

«Пока ничего не комментируем». Цорн – о переходе черногорца Раконяца в «Локо»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отказался комментировать информацию о переходе в московский клуб нападающего клуба «Чукарички» Марко Раконяца.

«Пока ничего не комментируем», — заявил Цорн.

  • Сообщалось, что черногорец заключит контракт с «Локо» на 4 года. Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне Раконяц забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
«Зениту» разрешили заполнить «Газпром Арену» на 100% в матчах с «Локомотивом» и «Химками» 1
Семак – о «Локомотиве»: «Главный соперник «Зенита» последних четырех лет» 8
Крицюк, Ловрен и Караваев не сыграют с «Локомотивом» 3
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:07
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11