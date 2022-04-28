Терюшков: «Кокорин в «Химках»? Исключено. Дзюба? Здесь вопрос в зарплате»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил вероятность подписания форварда «Фиорентины» Александра Кокорина или нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Кокорин в «Химках» летом? Думаю, этого не будет, исключено.
Юран умеет работать с молодежью, раскрывать ее. Будем смотреть на потенциал ребят из олимпийского училища и из «Химок-2».
Наша молодежь – наш приоритет, а не иностранцы, тем более в нынешней ситуации мы этого делать не хотим.
Дзюба в «Химках»? Мы не тратим большое количество денег, у нас есть эффективный бюджет. Мы показываем эффективную игру при небольших вложениях.
Мы бы не хотели, чтобы кто-то выделялся в зарплатной ведомости. Здесь вопрос в зарплате Дзюбы, поэтому это крайне маловероятно.
Нет, мы бы не хотели, чтобы кто-то чувствовал превосходство в зарплате», – сказал Терюшков.
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