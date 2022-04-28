Линекер: «Ливерпуль» настолько хорош, что его сложные матчи выглядят простыми»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» (2:0). Победным оказался автогол.

«Ливерпуль» настолько хорош, что его сложные матчи выглядят довольно простыми», – написал телеведущий Линекер.

Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.

«Ливерпуль» последний раз брал еврокубок в 2019 году.

Финал Лиги чемпионов состоится в Париже.

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