Линекер: «Ливерпуль» настолько хорош, что его сложные матчи выглядят простыми»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» (2:0). Победным оказался автогол.
«Ливерпуль» настолько хорош, что его сложные матчи выглядят довольно простыми», – написал телеведущий Линекер.
- Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.
- «Ливерпуль» последний раз брал еврокубок в 2019 году.
- Финал Лиги чемпионов состоится в Париже.
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Источник: твиттер Гари Линекера