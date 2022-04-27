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Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил дома «Вильярреал» благодаря 2 голам за 2 минуты

«Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов победил «Вильярреал». Победным мячом оказался автогол Первиса Эступиньяна.

Ливерпульцы ни разу не проигрывали дома в полуфинале Лиги чемпионов – 12 встреч подряд.

«Ливерпуль» не проигрывает 11 матчей подряд.

«Вильярреал» проиграл на «Энфилде» второй раз из двух.

Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Ливерпуль (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эступиньян, 53 (в свои ворота); 2:0 – Мане, 55.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд (Гомес, 81), Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Кейта, 72), Алькантара, Салах, Мане (Жота, 73), Диас (Ориги, 81).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Парехо (Орье, 72), Капу, Фойт, Чуквуэзе (Диа, 72), Коклен (Педраса, 57), Эступиньян (Тригерос, 72), Ло Чельсо, Данжума (Алькасер, 86).

Предупреждения: ван Дейк, 32 – Эступиньян, 47; Ло Чельсо, 62.

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Источник: Бомбардир.ру

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27.04.2022 23:50
Комментарии8
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    Рейтинг: +552

    Demgel 48 минут назад

    Ну "Субмарина" это П И З Д Е Ц какой-то. Бавария кажется топовым "фриком" после вот такого матча, что провёл Мерсисайд с таким "крепким орешком." Вторая игра пока является формальностью.

    0
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    Рейтинг: +74

    Феникс 28 1 час назад

    Есть еще ответный матч.Вилья так просто не сдается.Ювентус и Бавария знают.

    1
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    Рейтинг: +552

    Demgel > Феникс 28 51 минуту назад

    Поставил лайк, но так не думаю.

    0
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    Рейтинг: +1623

    Maxi_7 1 час назад

    Затем эти чудики желтые на поле выходили вообще не понятно... 75 минут не могли выйти со своей половины поля, 0 ударов по воротам за весь матч, 0 моментов. Отвозили их подбородком об газон 90 минут и домой отправили.

    4
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    Рейтинг: +1532

    Psih86 1 час назад

    Красавцы Ливерпуль, топовая и лучшая команда должна быть в финале. А вообще жду очередной Английский финал ;)

    2
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    Рейтинг: +175

    Nikoo > Psih86 1 час назад

    Нет уж спасибо, Ливер-Ттхэм был самый скучный финал в истории Лч. Дурной финал нам не нужен

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    Рейтинг: +552

    Demgel > Nikoo 52 минуты назад

    МС Ливер дурной финал? .... не думаю. Если наблюдаешь за такими командами и считаешь тогдашних "шпор" как уровень нынешнего МС, то дальше мне нечего тебе ответить. сорян....

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    Рейтинг: +62650

    portero 1 час назад

    Результат ожидаемый, тяжко будет и в ответке испанцам...

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