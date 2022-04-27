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  • Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил дома «Вильярреал» благодаря 2 голам за 2 минуты

Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил дома «Вильярреал» благодаря 2 голам за 2 минуты

27 апреля 2022, 23:50
10

«Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов победил «Вильярреал». Победным мячом оказался автогол Первиса Эступиньяна.

Ливерпульцы ни разу не проигрывали дома в полуфинале Лиги чемпионов – 12 встреч подряд.

«Ливерпуль» не проигрывает 11 матчей подряд.

«Вильярреал» проиграл на «Энфилде» второй раз из двух.

Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Ливерпуль (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эступиньян, 53 (в свои ворота); 2:0 – Мане, 55.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд (Гомес, 81), Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Кейта, 72), Алькантара, Салах, Мане (Жота, 73), Диас (Ориги, 81).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Парехо (Орье, 72), Капу, Фойт, Чуквуэзе (Диа, 72), Коклен (Педраса, 57), Эступиньян (Тригерос, 72), Ло Чельсо, Данжума (Алькасер, 86).

Предупреждения: ван Дейк, 32 – Эступиньян, 47; Ло Чельсо, 62.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Вильярреал
Комментарии (10)
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portero
1651092754
Результат ожидаемый, тяжко будет и в ответке испанцам...
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Psih86
1651093016
Красавцы Ливерпуль, топовая и лучшая команда должна быть в финале. А вообще жду очередной Английский финал ;)
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Maxi_7
1651093246
Затем эти чудики желтые на поле выходили вообще не понятно... 75 минут не могли выйти со своей половины поля, 0 ударов по воротам за весь матч, 0 моментов. Отвозили их подбородком об газон 90 минут и домой отправили.
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Demgel
1651096725
Ну "Субмарина" это П И З Д Е Ц какой-то. Бавария кажется топовым "фриком" после вот такого матча, что провёл Мерсисайд с таким "крепким орешком." Вторая игра пока является формальностью.
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BlackMurder
1651116220
Бавария пока не купит грамотного защитника, так и будет птичек считать, это и показали подводники , сейчас столкнулись с немецким тренером , который на опыте многих обыграет, выставил схему и играет, нет чахорды
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paracetamol
1651124293
Дави всех, Ливер!
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JTherry
1651127306
кажется, "сказка" Эмери с "субмариной" закончилась, Ливер гораздо солиднее укомплектован игроками... у Клоппа - все шансы на финал ЛЧ...
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