Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил дома «Вильярреал» благодаря 2 голам за 2 минуты

«Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов победил «Вильярреал». Победным мячом оказался автогол Первиса Эступиньяна.

Ливерпульцы ни разу не проигрывали дома в полуфинале Лиги чемпионов – 12 встреч подряд.

«Ливерпуль» не проигрывает 11 матчей подряд.

«Вильярреал» проиграл на «Энфилде» второй раз из двух.

Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Ливерпуль (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эступиньян, 53 (в свои ворота); 2:0 – Мане, 55.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд (Гомес, 81), Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Кейта, 72), Алькантара, Салах, Мане (Жота, 73), Диас (Ориги, 81).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Парехо (Орье, 72), Капу, Фойт, Чуквуэзе (Диа, 72), Коклен (Педраса, 57), Эступиньян (Тригерос, 72), Ло Чельсо, Данжума (Алькасер, 86).

Предупреждения: ван Дейк, 32 – Эступиньян, 47; Ло Чельсо, 62.

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