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Тухель: «В «Челси» будет жизнь и без Рюдигера»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал летний уход защитника Антонио Рюдигера. У него истекает контракт.

«Не думаю, что уход Рюдигера кому-то нравится. Он играет огромную роль в команде. Он вселяет уверенность. Мы примем уход Рюдигера. Жизнь в «Челси» будет и без него», – сказал Тухель.

  • Рюдигер уже договорился с «Реалом».
  • В этом сезоне Рюдигер провел за «Челси» 47 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: твиттер Absolute Chelsea

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