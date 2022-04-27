«Бавария» ждет, что агент Левандовски на этой неделе попросит продать игрока (Bild)

В «Баварии» есть неуверенность, что удастся сохранить нападающего Роберта Левандовски до конца контракта (до лета 2023 года). Поляк может уйти и в ближайшее трансферное окно.

Баварцы ждут, что агент Левандовски Пини Захави на этой неделе выйдет на клуб и попросит продать футболиста. Об этом пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.

Левандовски интересуется «Барселона».

Форвард – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

Поляк в «Баварии» с 2014 года.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут