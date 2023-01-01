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«Бавария» ждет, что агент Левандовски на этой неделе попросит продать игрока (Bild)

В «Баварии» есть неуверенность, что удастся сохранить нападающего Роберта Левандовски до конца контракта (до лета 2023 года). Поляк может уйти и в ближайшее трансферное окно.

Баварцы ждут, что агент Левандовски Пини Захави на этой неделе выйдет на клуб и попросит продать футболиста. Об этом пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.

  • Левандовски интересуется «Барселона».
  • Форвард – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
  • Поляк в «Баварии» с 2014 года.

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Источник: твиттер Bayern & Germany

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