Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

Агент Рассказова: «Обострение политической обстановки поставило крест на интересе из Европы»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что его клиенту перестали поступать предложения из Европы.

— Каковы перспективы Рассказова в «Спартаке»?

— Все предельно просто. К нему был интерес из Европы в виде конкретных предложений. Обострение политической обстановки поставило на этом крест.

После зимних сборов Рассказов травмировался, восстанавливался, чувствует небольшой дискомфорт. Что будет завтра, посмотрим. Наберет форму — все будет зависеть от него. В двух последних матчах, если видели, Рассказов был очень активен, создал несколько голевых моментов.

— Цитата Владимира Кузьмичева, экс-сотрудника «Спартака»: «За те 3 месяца, что я отработал в «Спартаке», к Рассказову даже близко не было ни европейского, ни российского интереса».

— Читал. Удивился. При всем уважении к Кузьмичеву, на какой должности он работал в «Спартаке»? Курировал молодежный футбол. С таким же успехом администратор дубля, который закупает мячи, скажет, что не видел предложений по Рассказову.

Человек работал три месяца, не имел отношения к первой команде. Чистая отсебятина, но с таким видом, будто он как минимум спортивный директор.

  • В этом сезоне Рассказов сделал 1 ассист в 20 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в июне.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
Фетисов: «С Федуном и Салиховой работать легче, чем с силовиками»
Газизов – о конфликте с Тедеско: «Фигня все это. Пусть Фетисов посмотрит на себя – слил своего же гендиректора» 1
Фетисов: «Газизов не хотел видеть Тедеско тренером «Спартака». Говорил, что не получится работать в связке» 9
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:44
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +10029

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Почему сообщения об интересе в Европе вызывают столько "мусора" ?
    По мне, так многие наши игроки были бы интересны в Европе.
    Даже в топ-5. Не надо смотреть на условные миланы и баварии, там есть майнцы и специи. Другое дело , что в нашем "захолустье" платят нереально много и редко кто срывается с "тёплого местечка ".
    На корню мотивацию убиваем.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11