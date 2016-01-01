Агент Рассказова: «Обострение политической обстановки поставило крест на интересе из Европы»

Почему сообщения об интересе в Европе вызывают столько "мусора" ?
По мне, так многие наши игроки были бы интересны в Европе.
Даже в топ-5. Не надо смотреть на условные миланы и баварии, там есть майнцы и специи. Другое дело , что в нашем "захолустье" платят нереально много и редко кто срывается с "тёплого местечка ".
На корню мотивацию убиваем.
Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что его клиенту перестали поступать предложения из Европы.
— Каковы перспективы Рассказова в «Спартаке»?
— Все предельно просто. К нему был интерес из Европы в виде конкретных предложений. Обострение политической обстановки поставило на этом крест.
После зимних сборов Рассказов травмировался, восстанавливался, чувствует небольшой дискомфорт. Что будет завтра, посмотрим. Наберет форму — все будет зависеть от него. В двух последних матчах, если видели, Рассказов был очень активен, создал несколько голевых моментов.
— Цитата Владимира Кузьмичева, экс-сотрудника «Спартака»: «За те 3 месяца, что я отработал в «Спартаке», к Рассказову даже близко не было ни европейского, ни российского интереса».
— Читал. Удивился. При всем уважении к Кузьмичеву, на какой должности он работал в «Спартаке»? Курировал молодежный футбол. С таким же успехом администратор дубля, который закупает мячи, скажет, что не видел предложений по Рассказову.
Человек работал три месяца, не имел отношения к первой команде. Чистая отсебятина, но с таким видом, будто он как минимум спортивный директор.
- В этом сезоне Рассказов сделал 1 ассист в 20 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает в июне.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
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