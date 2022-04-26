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  • Агент Рассказова: «Обострение политической обстановки поставило крест на интересе из Европы»

Агент Рассказова: «Обострение политической обстановки поставило крест на интересе из Европы»

26 апреля 2022, 09:44
2

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что его клиенту перестали поступать предложения из Европы.

— Каковы перспективы Рассказова в «Спартаке»?

— Все предельно просто. К нему был интерес из Европы в виде конкретных предложений. Обострение политической обстановки поставило на этом крест.

После зимних сборов Рассказов травмировался, восстанавливался, чувствует небольшой дискомфорт. Что будет завтра, посмотрим. Наберет форму — все будет зависеть от него. В двух последних матчах, если видели, Рассказов был очень активен, создал несколько голевых моментов.

— Цитата Владимира Кузьмичева, экс-сотрудника «Спартака»: «За те 3 месяца, что я отработал в «Спартаке», к Рассказову даже близко не было ни европейского, ни российского интереса».

— Читал. Удивился. При всем уважении к Кузьмичеву, на какой должности он работал в «Спартаке»? Курировал молодежный футбол. С таким же успехом администратор дубля, который закупает мячи, скажет, что не видел предложений по Рассказову.

Человек работал три месяца, не имел отношения к первой команде. Чистая отсебятина, но с таким видом, будто он как минимум спортивный директор.

  • В этом сезоне Рассказов сделал 1 ассист в 20 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в июне.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (2)
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Enter2006
1650967167
Есть такая старая песня врёмен СССР Софии Ротару: "Было было было, было, но прошло".
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Бухбух
1650970949
А сколько привозов сделал Рассказов агент не хочет сказать?
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