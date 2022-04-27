Где смотреть «Ливерпуль» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 27 апреля

«Ливерпуль» и «Вильярреал» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
- Игра состоится в среду, 27 апреля.
- Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Вильярреал
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Ставки на матч Ливерпуль – Вильярреал
- Победа «Ливерпуля» – 1.30
- Ничья – 6.00
- Победа «Вильярреала» – 10.00
Источник: «Бомбардир»