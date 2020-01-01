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Где смотреть «Ливерпуль» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 27 апреля

«Ливерпуль» и «Вильярреал» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

  • Игра состоится в среду, 27 апреля.
  • Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Вильярреал

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
  • Начало трансляции – в 21:45 мск.

Ставки на матч Ливерпуль – Вильярреал

Коэффициенты:

  • Победа «Ливерпуля» – 1.30
  • Ничья – 6.00
  • Победа «Вильярреала» – 10.00

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Источник: «Бомбардир»

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