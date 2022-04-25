Газизов: «10-12 миллионов за Агаларова? Это выдумка»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о финансовых требованиях клуба по трансферу Гамида Агаларова.
По данным Metaratings, за нападающего летом будут просить 10-12 миллионов евро.
– Суммы не соответствуют действительности, это выдумка. На сегодняшний день в «Уфу» не поступали денежные предложения по покупке Агаларова.
Много раз говорил, что наш клуб никогда не завышает цены на футболистов, не препятствует переходу, если предложение устраивает «Уфу» и игрока или тренера.
– Агаларов может остаться в «Уфе» на новый сезон?
– Сейчас сложно что-то говорить. Все зависит от ситуации, в которой мы будем по окончании чемпионата.
Сегодня у нас у всех одна задача – сохранить прописку в РПЛ, команда будет делать все возможное, чтобы достойно завершить сезон.
- В этом сезоне 21-летний Агаларов забил 17 голов в 27 матчах.
- Он лучший бомбардир текущего розыгрыша РПЛ.
- Рыночная стоимость форварда – 4 миллиона евро.
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