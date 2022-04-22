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  • Депутат Терюшков: «Где проводить сборы? У нас есть Крым. Пора уже клубам оттуда вернуться в родную гавань нашего футбола»

Депутат Терюшков: «Где проводить сборы? У нас есть Крым. Пора уже клубам оттуда вернуться в родную гавань нашего футбола»

22 апреля 2022, 21:12
15

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков посоветовал клубам РПЛ проводить сборы в Крыму. Многие команды еще не определились с местом летней подготовки.

«У нас есть Крым, где можно проводить сборы вообще в любое время года.

Пора уже и крымским клубам дать возможность вернуться в родную гавань нашего футбола.

Не надо бояться никаких санкций от УЕФА и других международных организаций.

Мы уже под санкциями, и это санкции не на один год», – сказал депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

  • Россия отстранена от международного футбола.
  • «Химки» идут в РПЛ 13-ми.
  • Крым вошел в состав РФ в 2014 году.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (15)
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kostilio
1650651244
уберите его подальше от футбола и власти
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САДЫЧОК
1650651917
Что , несет , этот псевдо депутат ? Он же , просто лапшу вешает лохам ! Для того , чтобы там проводить сборы- нужно очень многое сделать !
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Vitaga
1650655460
краснодарский край есть) Фишт для чего строили? есть узбекистан) туркмения)
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spam2009
1650656935
в принципе шлюх и бухла везде хватает, и даже элитного, только не в том смысле к какому привыкли за бугром наши ногомячисты и те кто гребет бюджетные бабосы с откатов
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Добрый Бобер
1650685207
А ничего, что на одной из границ Крыма идёт *****?
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моэм
1650697548
Крым давно наши , а вот крымчане не очень ... и в составе России они , В РЕАЛЬНОСТИ , граждане второго сорта ...и спортсмены Крыма особенно поражены в правах в России ...спасибо Терюшкову за эту " озабоченность " ...но нам уже Лавров надоел , точнее достал со своими выражениями "озабоченности " , после каждого удара по голове России ... по Росси уже стреляют , убивают на войне солдат , а чиновникам и депутатам из страха перед западом не хватает духа признать крымчан полноправными гражданами России ...и это на фоне того что заезжие таджики с узбеками имеют больше прав чем крымчане ...и как это понимать прикажете ???
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