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Депутат Терюшков: «Где проводить сборы? У нас есть Крым. Пора уже клубам оттуда вернуться в родную гавань нашего футбола»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков посоветовал клубам РПЛ проводить сборы в Крыму. Многие команды еще не определились с местом летней подготовки.

«У нас есть Крым, где можно проводить сборы вообще в любое время года.

Пора уже и крымским клубам дать возможность вернуться в родную гавань нашего футбола.

Не надо бояться никаких санкций от УЕФА и других международных организаций.

Мы уже под санкциями, и это санкции не на один год», – сказал депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

  • Россия отстранена от международного футбола.
  • «Химки» идут в РПЛ 13-ми.
  • Крым вошел в состав РФ в 2014 году.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: Metaratings

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Комментарии7
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    Рейтинг: +1965

    spam2009 7 минут назад

    в принципе шлюх и бухла везде хватает, и даже элитного, только не в том смысле к какому привыкли за бугром наши ногомячисты и те кто гребет бюджетные бабосы с откатов

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    Рейтинг: +1527

    Vitaga 31 минуту назад

    краснодарский край есть) Фишт для чего строили? есть узбекистан) туркмения)

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    Рейтинг: +1527

    Vitaga > Vitaga 31 минуту назад

    и да - северная корея еще)
    нормально там всё

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    Рейтинг: +8983

    САДЫЧОК > Vitaga 10 минут назад

    Жертва зомбоящика !

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    Рейтинг: +8983

    САДЫЧОК 1 час назад

    Что , несет , этот псевдо депутат ? Он же , просто лапшу вешает лохам ! Для того , чтобы там проводить сборы- нужно очень многое сделать !

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    Рейтинг: +33

    kostilio 1 час назад

    уберите его подальше от футбола и власти

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    Рейтинг: +17070

    Persona_non_Grata > kostilio 1 час назад

    Главное от власти и не одного его - там таких шаловливых на язык пруд пруди (((

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