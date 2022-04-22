Депутат Терюшков: «Где проводить сборы? У нас есть Крым. Пора уже клубам оттуда вернуться в родную гавань нашего футбола»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков посоветовал клубам РПЛ проводить сборы в Крыму. Многие команды еще не определились с местом летней подготовки.

«У нас есть Крым, где можно проводить сборы вообще в любое время года.

Пора уже и крымским клубам дать возможность вернуться в родную гавань нашего футбола.

Не надо бояться никаких санкций от УЕФА и других международных организаций.

Мы уже под санкциями, и это санкции не на один год», – сказал депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

Россия отстранена от международного футбола.

«Химки» идут в РПЛ 13-ми.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году.

Вспомните все российский клубы за всю историю