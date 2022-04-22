Депутат Терюшков: «Где проводить сборы? У нас есть Крым. Пора уже клубам оттуда вернуться в родную гавань нашего футбола»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков посоветовал клубам РПЛ проводить сборы в Крыму. Многие команды еще не определились с местом летней подготовки.
«У нас есть Крым, где можно проводить сборы вообще в любое время года.
Пора уже и крымским клубам дать возможность вернуться в родную гавань нашего футбола.
Не надо бояться никаких санкций от УЕФА и других международных организаций.
Мы уже под санкциями, и это санкции не на один год», – сказал депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.
- Россия отстранена от международного футбола.
- «Химки» идут в РПЛ 13-ми.
- Крым вошел в состав РФ в 2014 году.
Вспомните все российский клубы за всю историю
Источник: Metaratings