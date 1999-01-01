«Челси» проиграл в 3 домашних матчах подряд впервые с 1993 года

«Челси» уступил «Арсеналу» (2:4) на «Стэмфорд Бридж» в перенесенном матче 25-го тура АПЛ.

Лондонский клуб впервые с 1993 года потерпел три домашних поражения подряд во всех турнирах. Ранее «Челси» уступил дома «Брентфорду» (1:4) и «Реалу» (1:3).

Кроме того, «Челси» пропустил минимум три гола в трех домашних матчах подряд впервые с 1989 года.