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«Челси» проиграл в 3 домашних матчах подряд впервые с 1993 года

«Челси» уступил «Арсеналу» (2:4) на «Стэмфорд Бридж» в перенесенном матче 25-го тура АПЛ.

Лондонский клуб впервые с 1993 года потерпел три домашних поражения подряд во всех турнирах. Ранее «Челси» уступил дома «Брентфорду» (1:4) и «Реалу» (1:3).

Кроме того, «Челси» пропустил минимум три гола в трех домашних матчах подряд впервые с 1989 года.

  • Лондонцы остались на 3-м месте в АПЛ.
  • «Челси» не побеждает «Арсенал» на «Стэмфорд Бридж» с 2018 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12160

    playsh 2 часа назад

    Расстроились из-за потери настоящего хозяина и друга из России,не иначе...

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