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«Спартак» победил на «ВЭБ Арене» впервые за пять лет

«Спартак» оказался сильнее ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России (1:0). Это первая победа спартаковцев на «ВЭБ Арене» за последние пять лет.

Последний раз «Спартак» обыгрывал ЦСКА на его поле 30 апреля 2017 года (2:1). У победителей забили Луис Адриано и Денис Глушаков.

  • Тот сезон был для «Спартака» чемпионским.
  • В игре 2017 года у ЦСКА забил Алексей Березуцкий – нынешний главный тренер ЦСКА.
  • Соперника по полуфиналу Кубка России «Спартак» узнает завтра, 21 апреля.

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Источник: Бомбардир.ру

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20.04.2022 22:51
Комментарии1
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    Рейтинг: +16979

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Все серии когда-то заканчиваются и начинаются ...

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