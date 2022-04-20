«Спартак» победил на «ВЭБ Арене» впервые за пять лет

«Спартак» оказался сильнее ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России (1:0). Это первая победа спартаковцев на «ВЭБ Арене» за последние пять лет.

Последний раз «Спартак» обыгрывал ЦСКА на его поле 30 апреля 2017 года (2:1). У победителей забили Луис Адриано и Денис Глушаков.