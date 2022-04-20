«Эмоции зашкаливают». Ваноли извинился перед фанаткой, в которую попал бутылкой

хорошо, чо извинился, был не прав, а кто попросит у него прощения за то, что в него прилетало?..
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли начал пресс-конференцию после 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0) с извинений. Он случайно попал в болельщицу бутылкой.
«Хочу начать с извинений в адрес болельщицы, в которую я попал бутылкой во время матча. Эмоции зашкаливают, хочу попросить у неe прощения», – сказал Ваноли.
- Итальянец работает в России с зимы.
- Ваноли впервые обыграл ЦСКА.
- Его команда идет в РПЛ 10-й.