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«Эмоции зашкаливают». Ваноли извинился перед фанаткой, в которую попал бутылкой

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли начал пресс-конференцию после 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0) с извинений. Он случайно попал в болельщицу бутылкой.

«Хочу начать с извинений в адрес болельщицы, в которую я попал бутылкой во время матча. Эмоции зашкаливают, хочу попросить у неe прощения», – сказал Ваноли.

  • Итальянец работает в России с зимы.
  • Ваноли впервые обыграл ЦСКА.
  • Его команда идет в РПЛ 10-й.

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Источник: «Чемпионат»

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20.04.2022 22:10
Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +3192

    Fancyfall 2 часа назад

    хорошо, чо извинился, был не прав, а кто попросит у него прощения за то, что в него прилетало?..

    3
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    ...
    Рейтинг: +7078

    vladik12 > Fancyfall 2 часа назад

    Жига?

    0
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